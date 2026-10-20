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Премиерът с коментар за протеста срещу управляващите и недоволството в Западна Европа

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора , Репортер: Иван Янев
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премиерът коментар протеста управляващите протестната вълна западна европа
Снимка: БТА
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По-рано днес премиерът Румен Радев коментира протеста срещу управляващите, както и протестната вълна заляла Западна Европа.

Премиерът коментира, че замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен.

Румен Радев, министър-председател: "Да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат. Да ни набутат във войната и Асен Василев да ни прави бюджета, което ще ни довърши."

Радев коментира и протестната вълна в Европа. Според него причините на първо място са безконтролната миграция и провалената интеграция, деиндустриализацията на Стария континент, Зелената сделка и загубата на работни места.

Румен Радев, министър-председател: "Но има още един важен фактор. Аз говоря за него отдавна и това е, че войната в Украйна изтощава нашите икономически системи, води до социално напрежение и политическа нестабилност. Ето това виждаме в момента и все по-труден ще бъде политическият отговор защо благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните собствени проблеми. И час по-скоро на тази война трябва да се сложи край, защото, вижте, миналата година има решение на Европейския съюз за 90-милиарден заем за Украйна, по който заем Европа е гарант. На Съвета, който приключи в петък миналата седмица, президентът Зеленски поиска още 70 милиарда. Как ви се вижда това на фона на всичко, което става в Европа? България няма как да бъде част от тези 70 милиарда."

Радев повтори тезата си, че войната трябва да спре час по-скоро, защото тя вече е риск и за благосъстоянието, социалната и политическата стабилност в Европа. В Твърдица премиерът присъства на първа копка на нов парк парк за съхранение на електроенергия по най-модерна технология на "Тесла". Според Радев това ще осигури по-голяма стабилност и баланс на енергийната ни система и по-ниски цени на електроенергията.

На казаното от премиера по повод протеста тази вечер реагира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Господин Радев, вместо да коментирате сгобки, докато откривате батерия на Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционният съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани. 5 години опазихме България от война, откакто дойде господин Радев и неговото некадърно правителство на власт, взеха да падат дронове над територията на България, взеха да бъдат потопявани кораби в българската икономическа зона. Като се въртиш като пумпал, никой не те уважава и почват да те бият отвсякъде".

#премиера Румен Радев #протест

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