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Ботев Пловдив свиква с реалността

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Спорт
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Загубата на Илиян Филипов е непрежалима, но клубът ще оцелее. Около това мнение се обединиха двама от играчите на „жълто-черните“ - Асен Чандъров и Самуил Цонов.

Ботев Пловдив свиква с реалността
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Загубата на покойния собственик на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов е непрежалима, но клубът ще оцелее. Около това мнение се обединиха двама от играчите на „жълто-черните“ - Асен Чандъров и Самуил Цонов.

„По принцип ние сме футболисти, трябва да мислим само за футбол. Има си хора в клуба, които се занимават с финансовата част и ще се надяваме, че всичко да е наред“, каза Чандъров.

„Загубихме един изключително важен човек, който обичаше Ботев със сърце. Тежко за нас, но ще се справим“, добави Цонов.

„Много е важно как се адаптираш. Да, много трагична ситуация за човек, който даваше много за футбол от собствените си пари. Така че ние трябва да продължаваме и да се борим за него до край“, каза още Чандъров.

Младият талант на „жълто-черните“ Самуил Цонов разкри интересна случка преди да вкара два пъти във вратата на Арда за успеха на Ботев с 3:2 в Кърджали в среща от 8-я кръг.

„Преди мача с Арда, Жоро Миланов ми каза няколко неща, които няма да издавам сега. Тайни. Направих всичко това, което той ми каза и вкарах два глава“, каза футболистът.

18-годишният нападател получи наградата на Пресклуб България за най-добър състезател на 8-я кръг. Асен Чандаров беше отличен за футболист на 9-я кръг, както и за играч на месец септември.

Подробности вижте във видеото!

#Самуил Цонов #ПФК Ботев Пловдив #Асен Чандъров

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