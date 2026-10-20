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След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса
Снимка: БТА
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Втора нощ в части от Франция е обявен вечерен час. Мерките, въведени вчера, са допринесли за успокояването на обстановката след безредиците, обяви правителството. Заради многобройните критики срещу кабинета, премиерът Льокорню събира на консултации политическите партии в четвъртък.

Вечерен час, където ситуацията го изисква, разпореди френското правителство. Решенията са в ръцете на местните власти. Снощи ограничения имаше в 11 града, включително Париж. Мерките са за определени квартали, а продължителността им варира. Вечерният час във френската столица например продължи от 23 часа до 6 часа тази сутрин.

Силвен Куран, жител на Париж: "Имаше хеликоптери с големи прожектори, които следяха дали не се сформират групички. Но звукът от хеликоптера в един през нощта е потискащ, такива неща сме виждали по телевизията и във военните филми."

Изключения се правят за жителите на засегнатите квартали, спешната помощ и търговците.

Жизел Рестрепо, режисьор: "Защо вечерен час? Защо наказват хората заради шепа вандали."

Правителството обяви мерки в подкрепа на засегнатите търговци.

Лоран Лескюр, министър на финансите на Франция: "От петък е наличен безлихвен заем до 50 хиляди евро."

Ури Загури от 30 години държи магазин в близост до площад "Република". Сега всичко е напълно унищожено след погромите. Изчислява щетите на 150 хиляди евро. Светъл лъч за него е неочакваната помощ от съседи, които се включват в разчистването.

Снимки: БТА

Емелин, клиент: "Редовен клиент съм от десет години. Като видях цялата бъркотия, си помислих, че няма начин сам да почисти и дойдох да помогна."

Парламентарно представените партии се обединиха около сформирането на анкетна комисия във връзка с насилието и грабежите през уикенда. Вътрешният министър Жералд Дарманен съобщи, че 150 души вече са в затвора, други 800 ще бъдат изправени пред съда.

# Еманюел Макрон #вечерен час #протести #Франция

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