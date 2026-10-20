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Асен Василев с реакция на казаното от премиера по повод протеста

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Снимка: БТА
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На казаното от премиера по повод протеста тази вечер реагира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяната": "Господин Радев, вместо да коментирате сгобки, докато откривате батерия на Делян Добрев, елате на протеста и обяснете защо днес Конституционният съд обяви части от бюджета ви за противоконституционни и ограбващи българските граждани. 5 години опазихме България от война, откакто дойде господин Радев и неговото некадърно правителство на власт, взеха да падат дронове над територията на България, взеха да бъдат потопявани кораби в българската икономическа зона. Като се въртиш като пумпал, никой не те уважава и почват да те бият отвсякъде".

#премиера Румен Радев #реакция #Асен Василев #протест

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