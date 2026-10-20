Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия за разговори с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Срещата е насочена към по-конструктивна дипломация в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. Преди срещата държавният секретар Марко Рубио отхвърли като "скандални" и възмутителни" обвиненията от съветник на Зеленски, че украинци умират, защото Вашингтон не предоставя на Киев разузнавателни данни.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: "Не знам за какво ще бъде тристранната срещу между Америка, Китай и Русия. Това зависи от тях. Ако обаче бъдат обсъждани въпроси, свързани с Украйна и нашето бъдеще, срещата ще бъде приемлива само при положение, че ние сме на масата за преговори. Това е абсолютно ясно. Разбира се, ние не губим войната, но губим хора и време."