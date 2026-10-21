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Надценките на прицел - КЗП, БАБХ и НАП започват съвместни проверки

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Поводът са новите данни за фрапиращи надценки при млечните продукти

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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От днес Комисията за Защита на Потребителите, Българската Агенция по Безопасност на Храните и Националната Агенция по Приходите започват съвместни проверки в складове на големите търговски вериги.

Поводът са новите данни за фрапиращи надценки при млечните продукти.

Според тях, най-висока надценка от 135% е установена при маслото. При прясното мляко е установена надценка от 99%, а при сиренето най-голямата надценка е 95%. От КЗП вече са започнали 11 производства за необосновано поскъпване на основни хранителни продукти.

От Сдружението за модерна търговия посочиха, че „нито „надценка“, нито брутен марж означават чиста печалба за търговеца. И печалбите в България са съизмерими с тези в ЕС, и са на нива като в Германия.

Предвидените санкции, ако търговците не могат да посочат обективни причини за увеличението на цените, варират от 10 хиляди до 100 000 евро за всеки продукт.

#съвместни проверки #надценки #НАП #КЗП #млечни продукти #БАБХ #новини в Метрото

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