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След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?

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По неофициална информация снощи е бил задържан кметът Димитър Гавазов, очаквайте подробности

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Днес се очакват повече подробности за разследването на предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки в Община Сунгурларе.

По неофициална информация снощи е бил задържан кметът Димитър Гавазов. След разпит в местното полицейско управление, той беше отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас.

Във вторник сутринта служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в сградата на общината и иззеха документи.

По информация на „По света и у нас“ се проверяват обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на значителни средства от бюджета.

Разследва се - дали платените суми съответстват на реално извършените дейности, както и данни за фиктивно отчетена работа и нарушения при избора на изпълнители.

# ГДБОП #Община Сунгурларе #злоупотреби #акция #ДАНС #обществени поръчки

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