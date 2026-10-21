След акцията на ГДБОП и ДАНС в Община Сунгурларе - каква е схемата с обществените поръчки?

Днес се очакват повече подробности за разследването на предполагаеми злоупотреби с обществени поръчки в Община Сунгурларе.



По неофициална информация снощи е бил задържан кметът Димитър Гавазов. След разпит в местното полицейско управление, той беше отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас.

Във вторник сутринта служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в сградата на общината и иззеха документи.

По информация на „По света и у нас“ се проверяват обществени поръчки заради съмнения за отклоняване на значителни средства от бюджета.

Разследва се - дали платените суми съответстват на реално извършените дейности, както и данни за фиктивно отчетена работа и нарушения при избора на изпълнители.