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Златна есен: Слънчево и топло време и в сряда

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Снимка: илюстративна
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Ще бъде слънчево, в часовете преди обяд в източните райони от страната – с мъгли. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините – временно силен юг-югозападен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 5° и 12°, в София – около 6°, максималните – между 21° и 26°, в София – около 21°.

И по Черноморието сутринта облачността ще е значителна и на места ще е мъгливо. До обяд видимостта ще се подобри и облачността ще се разкъса и намалее до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 17° до 19°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, на север от планините - временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

През нощта срещу четвъртък на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В четвъртък, след временно разкъсване на облачността преди обяд, от запад тя отново ще се увеличи и до вечерта в Западна България отново ще превали дъжд. Ще продължи да духа юг-югоизточен вятър и ще се задържи сравнително топло с максимални температури в по-голямата част от страната над 20°. Минималните температури ще са предимно между 8° и 13°.

През нощта срещу петък интензивни валежи и гръмотевични бури ще има в Северозападна България. В петък много места в страната ще има валежи, в отделни райони в Централна и Източна България – значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, с него ще нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.

В събота облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и дневните температури слабо ще се повишат, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10°-12°.

В неделя от югозапад отново бързо ще се заоблачи и до вечерта ще започнат валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

#слънчево и топло време #сутрешни мъгли #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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