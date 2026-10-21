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Бурята "Адам" връхлетя Испания: Властите разпоредиха 800 000 души да останат по домовете си

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Наводненията напомниха кошмара във Валенсия през 2024 г.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поройните дъждове, предизвикани от бурята "Адам", откъснаха от света няколко града по Средиземноморското крайбрежие на Испания. Жертвите са най-малко четири. Бедствието напомни за катастрофалните наводнения в района на Валенсия преди две години, при които загинаха над 230 души.

65-годишната Флор Висенте е в шок след потопа в крайбрежния град Олива, където има вила.

Флор Висенте, пенсионерка: "Наводнението дойде внезапно от селото. Легнахме си в 5:30 ч. сутринта, защото дотогава непрекъснато проверявахме дали идва вода, дали улицата е чиста. Но в рамките на половин час вълната помете всичко, насочвайки се към морето".

Спалните и кухнята на Флор са в кал, вода има дори във фурната.

Флор Висенте, пенсионерка: "Когато отворихме вратата, за да излезем, водата се върна обратно. Все още не мога да я затворя, защото се е подула от влагата".

Флор живее постоянно в Мардид и случайно се оказала в Олива по време на бедствието.

Флор Висенте, пенсионерка: "Само си представете, ние сме от Мадрид и слава Богу, че сме тук, за да можем да почистим. Но много хора, като съседите ни, още не са успели да дойдат. Някои са във ваканция. Колкото по-дълго остане водата, толкова по-големи ще са щетите".

Бурята "Адам" връхлетя крайбрежните райони на Испания, напомняйки кошмара във Валенсия. В Олива спасителните екипи са оказали помощ на блокирани жители, предимно възрастни. Хората са спасявани включително с хеликоптери. Властите разпоредиха 800 000 души да останат по домовете си.

Флор Висенте, пенсионерка: "Не можем да спим, треперим, мислим го".

Националната метеорологична служба на Испания определи условията като изключително тежки. В някои райони количеството на валежите за 48 часа е надхвърлило 600 литра – най-високият показател от 1987 г.

Снимки: ЕПА/БТА

#Адам #власти #Испания #наводнения #буря

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