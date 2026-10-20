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Оранжев код: Бурята "Адам" застрашава източното крайбрежие на Испания (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Тежките наводнения взеха четири жертви в област Валенсия

оранжев код бурята адам застрашава източното крайбрежие испания снимки
Снимка: БГНЕС
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Оранжев код за интензивни валежи е обявен за Балеарските острови. Бурята "Адам" продължава да застрашава източното крайбрежие на Испания.

След 24 часа на безпрецедентно силни валежи, които предизвикаха тежки наводнения и взеха четири жертви в област Валенсия, дъждовният фронт над източната част на Испания ще се задържи до края на деня.

Метеоролозите прогнозират превалявания и гръмотевични бури на Балеарските острови и в Каталуния. Възможни са количества до 40 литра на квадратен метър в рамките на един час, градушки и силни ветрове.

В същото време пожарникарите в област Валенсия продължават дейностите по отводняване на улици и жилищни сгради след бедствието в понеделник. За по-малко от 24 часа спасителните екипи изведоха с хеликоптери и лодки повече от 2000 души.

Голяма част от хората бяха евакуирани по въздух директно от покривите на домовете им, тъй като улиците са се превърнали в реки, а приземните етажи – в басейни. Все още не е ясно колко хора остават извън жилищата си и кога ще могат да се завърнат там.

снимки: БГНЕС

#Наводнения в Испания #Балеарски острови #лошо време в Испания #Валенсия

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