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Порои наводниха градове в Източна Испания, властите съобщиха за четири жертви (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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порои наводниха градове източна испания властите съобщиха четири жертви
Снимка: БГНЕС
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Хеликоптери спасяваха хора, блокирани по покривите на домовете им, след като проливни дъждове връхлетяха Източна Испания. Наводненията отнеха живота на най-малко четирима души и принудиха властите да разпоредят на над 800 000 жители да останат по домовете си, предадоха ДПА и Ройтерс.

Поройните дъждове, предизвикани от бурята "Адам", откъснаха от света няколко града по средиземноморското крайбрежие. Реките излязоха от коритата си, а улиците се превърнаха в бурни потоци – картина, напомняща за катастрофалните наводнения в района на Валенсия преди две години, при които загинаха над 230 души.

По-рано испанските власти бяха съобщили за една загинала жена и обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

"Навлизаме в най-критичните часове на бурята", заяви Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, като отбеляза, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.

Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място.

Кметът на Пего Енрике Мол заяви, че няколко души все още чакат да бъдат евакуирани с хеликоптер от покривите на сградите си. Всички пътища към града са блокирани, а в някои райони дори тежката военна техника не може да продължи напред, добави той.

Заместник-кметът на крайбрежния град Олива съобщи, че спасителните екипи оказват помощ на блокирани жители, предимно възрастни хора, останали в домовете си.

Националната метеорологична служба определи условията като "изключително тежки". В някои райони количеството на валежите за 48 часа е надхвърлило 600 литра – най-високият показател, регистриран от 1987 г. насам.

Занятията на над 100 000 ученици във Валенсия са преустановени заради предупрежденията, а централното правителство е разположило аварийни екипи на армията и националната полиция.

снимки: БГНЕС

#Наводнения в Испания #поройни дъждове #лошо време в Испания

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