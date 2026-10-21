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Историята на дълголетника сокол Ромео - баща на над 60 деца, който живее в "Белия дом" у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Официално е признат за първия научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32-годишна възраст

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Ромео е от Стара Загора. Той е ловен сокол и живее в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“. Официално е признат за първия научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32-годишна възраст.

Оставил завидно поколение, дълголетникът прекарва старините си в сектор на спасителния център, наречен „Белия дом“, където за него се полагат специализирани грижи.

Соколът Ромео пристига в България със своята Жулиета и тук достига своята достолепна възраст.

"Това е Ромео. Той кара своята 33-годишна възраст, която е доста сериозна, защото голяма част от ловните соколи живеят до 25-годишна възраст. Голяма част от връстниците на Ромео между 23-а и 25-а година починаха от старост", това разказа в "Денят започва" д-р Руско Петров, който е ветеринарен лекар.

Той допълни, че когато Ромео е станал на 30-годишна възраст са започнали да се интересуват от неговото дълголетие. Свързали се с човека, който е отговарял за развъждането на соколо по това време в зоопарка. В неговите тефтери той успял да открие датата и да потвърди, че "наистина тази птица с този затворен пръстен е излюпена на 2.05.1994 година".

Ромео е родом от Словакия и идва в България заедно със своята половинка Жулиета.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#Ромео #ловен сокол #Стара Загора

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