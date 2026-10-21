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Искане за нормален път: Жителите на село Храброво чакат добра връзка с Провадия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Жители на провадийското село Храброво излязоха на протест. Причината е лошото състояние на републиканския път, който свързва селото с Провадия.

Основните искания на недоволните са ремонтът на републиканския път да приключи до края на годината.

Иван Дончев, общински съветник, Провадия: "Протестът е на гражданите и на жителите на тия села, които са потърпевши от този ремонт.

- Кога започна ремонтът на пътя и какви са вашите основни притеснения?

Това беше някъде около февруари-март-април. Когато махнаха един слой, направиха едни дупки и цяло лято почти нямаше машини, които да работят тук."

Владимир Василев: "Безумно дълги срокове, не знам кой ги определя, и виждате състоянието на пътя, предпоставки за ПТП-та. Аз лично минавам по два пътя на ден, имам бизнес. Безкрайно много поражения по колите и постоянно сме в някакви стресови състояния. И се импровизира ремонт. Работи по една машинка на ден, някаква импровизация. Това не е ремонт."

Анелия Атанасова, жител на село Чайка: "Съгласихме се, направиха едно спиране на строителствата на министерско ниво от страна на АПИ, защото се извършваха масирани проверки за целесъобразност, за чиста поръчка и така нататък. Но в общи линии искам да кажа, че хората тук го считат като ирония и подигравка, че днеска има багер, утре има някой камион, насипват и си отиват. Прахолякът е някак невъобразимо голям, който се носи и в домовете ни, така че протестът в чиста форма човешки и протестът цели час по-скоро да бъде изградено това инфраструктурно съоръжение, за да можем поне нещо да е като хората."

На официалното запитване на БНТ до АПИ за сроковете за рехабилитацията на пътя все още няма отговор.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински

#село Храброво #протест заради лош път

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