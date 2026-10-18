В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео

Ловният сокол Ромео, обитател на спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", е първият научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32-годишна възраст. Това съобщи д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.
"Ромео е внесен от зоопарк "Бойнице". Той е излюпен през май 1993 г. и тази година навърши 32 години, като вече е в своята 33-та година от живота. Според публикуваните научни данни това е рекордна възраст за европейския ловен сокол. Обичайно се приема, че представителите на вида достигат около 25 години, а случаите на птици на възраст 26–27 години са изключително редки. Повече от 20 години ловният сокол е изчезнал като гнездящ вид на територията на България", разказа пред БНР доктор Руско Петров.
През годините Ромео има значителен принос към природозащитните програми за опазване на вида.
"Той е родител на повече от 60 малки, над 20 от които са успешно освободени в дивата природа като част от програмата за възстановяване на ловния сокол в България. Една от неговите дъщери за първи път загнезди на територията на страната през 2018 г. в района на Сливен. До 2021 г. тя се е размножавала в района. В момента в България има три гнездящи двойки ловни соколи. След приключване на размножителната си дейност Ромео живее в т.нар. Бял дом – секторът за възрастни животни в спасителния център на "Зелени Балкани", където за него се полагат специализирани грижи", допълва Петров.