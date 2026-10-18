В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео

Ловният сокол Ромео, обитател на спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", е първият научно документиран представител на вида си в света, достигнал 32-годишна възраст. Това съобщи д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни.

"Ромео е внесен от зоопарк "Бойнице". Той е излюпен през май 1993 г. и тази година навърши 32 години, като вече е в своята 33-та година от живота. Според публикуваните научни данни това е рекордна възраст за европейския ловен сокол. Обичайно се приема, че представителите на вида достигат около 25 години, а случаите на птици на възраст 26–27 години са изключително редки. Повече от 20 години ловният сокол е изчезнал като гнездящ вид на територията на България", разказа пред БНР доктор Руско Петров.

През годините Ромео има значителен принос към природозащитните програми за опазване на вида.