Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията

Левият защитник на ЦСКА Анжело Мартино се изказа ласкаво за новия треньор на отбора Маркус Гиздол.

"Не искам да говоря конкретно за всеки един треньор, но той е близо до нас, постоянно се интересува от състоянието ни, което е положително. Набляга много на тактическия подход преди всеки двубой“, коментира Мартино пред репортери на летище "Васил Левски" в София преди заминаването на "червените" за Дания за гостуването на Нордселанд в Лига на конференциите.

Аржентинецът се надява отборът да се справи с особеностите на изкуствения терен в Дания и отсъствието на двама от основните футболисти Цварц и Гбамен и да се поздрави с победа.

„За нас изкуственият терен е нещо ново. Доста от футболистите не са играли на такова покритие, но ние излизаме във всеки мач за победа. Досега не съм играл официални срещи на такъв терен, само съм тренирал. Ще се опитаме да се пригодим към условията и да направим нещата по най-добрия начин“, заяви Мартино.

„Липсата на Цварц и Гбамен ще се усети и не ни е приятна. Но имаме много добър състав с качествени футболисти и утре ще се опитаме да защитим честта на отбора", каза още той.