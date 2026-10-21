Френският премиер ще разговаря с търговските асоциации и политическите партии

Втора спокойна нощ във Франция след наложените вечерни часове.

Полицейски патрули дежурят около емблематични места в Париж. Според местните жители обаче, нито вечерните часове, нито засиленото присъствие на органите на реда ще успокоят демонстрантите.

Причината - исканията на мнозинството за по-достъпен начин на живот, по-качествено образование и обществени услуги, е справедливо и е необходима реална промяна, а не временни мерки.

Снимки: БТА

Премиерът Себастиан Льокорню ще разговаря с най-големите търговски асоциации и с политическите партии.