БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Президентски Избори 2026
Евровизия
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
13:35, 21.10.2026
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
11:14, 21.10.2026
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
10:17, 21.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
08:32, 21.10.2026
Чете се за: 06:32 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 21.10.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 21.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:13, 21.10.2026
Изследват се откритите на "Челси - 3" фрагменти за...
11:37, 21.10.2026
Френският премиер ще разговаря с търговските асоциации и...
11:24, 21.10.2026
Време ли е за споразумение стъпка по стъпка? Стив Уиткоф ще...
11:21, 21.10.2026
Урсула фон дер Лайен: Санкциите срещу Русия ще продължат, докато...
11:14, 21.10.2026
Полицейска акция в Община Белица
10:41, 21.10.2026
Анжело Мартино: Ще се опитаме да се пригодим към условията
10:27, 21.10.2026
ЦСКА потегли без две от звездите си за Дания
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в...
2
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
3
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат...
4
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
5
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в...
6
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава...
Реклама
Най-четени
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
6
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 20.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 20.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 20.10.2026
Спортни новини 19.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 19.10.2026
Спортни новини 19.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 19.10.2026
Спортни новини 18.10.2026 г. 12:20 ч.
12:20, 18.10.2026
Спортни новини 17.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 17.10.2026
Реклама
Водещи новини
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на ГДБОП...
13:29, 21.10.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Полицейска акция в Община Белица
11:14, 21.10.2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близки организират протест в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе
13:27, 21.10.2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
12:57, 21.10.2026
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва да се...
07:46, 21.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бойко Борисов за Румен Радев: Или го развеселявам, или съм...
12:46, 21.10.2026
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Делян Пеевски: Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев
11:03, 21.10.2026
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора
13:35, 21.10.2026
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ