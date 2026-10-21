Време ли е за споразумение стъпка по стъпка? Стив Уиткоф ще разговаря с Владимир Путин

Американският специален пратеник Стив Уиткоф е в Санкт-Петербург и ще разговаря с президента Владимир Путин. Уиткоф ще му представи конкретни стъпки за край на войната, съгласувани ден по-рано в Осло, между украинския държавен глава Володимир Зеленски и лидерите на Норвегия и Финландия.

Стив Уиткоф пристигна на летище Пулково и беше посрещнат от от съветника в Кремъл по въпросите на международното икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев. Краят на войната ще бъде акцент в разговорите на Уиткоф и Путин, чрез онлайн връзка в разговора ще се включи и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Уиткоф ще представи на Путин инициативи, коментирани в Осло с президента на Украйна - Володимир Зеленски, лидерите на Норвегия - Юнас Гар Стьоре и Финландия - Александър Стуб. Освен, че благодари на Вашингтон, че е възобновил пълното подаване на разузнавателни данни към Украйна, Зеленски каза, че са обсъдени конкретни стъпки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:

"Първо, Украйна иска мир повече от всички. Русия започна войната и изборът и да продължава да убива е само неин. Второ, Украйна незабавно подкрепи американското предложение за енергийно примирие, отговорът на Русия беше да продължи атаките. Предложихме друг вариант - без удари по критиччна енергийна инфраструктура. Путин каза 'не', но ние продължаваме. Трето, имаме много ясни идеи как да постигнем мир, и в това усилие сме заедно с европейските си партньори и искаме американските ни съюзници да представят тези идеи на руснаците. Една от ключовите идеи е организирането на евентуална тристранна среща на лидерите, за да бъдат обсъдени въпроси, които могат да бъдат решени единствено на най-високо ниво. "

Според Стуб е направен "сериозен прогрес" в разговорите. Уиткоф не присъства на финалната пресконференция, но по-късно определи срещата като "много продуктивна и конструктивна". Американският президент за пореден път каза, че Украйна трябва да се съгласи на сделка.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Украйна трябва да иска да сключи сделка, защото Съединените щати похарчиха цяло състояние, Европа също. И Европа е вече е много уморена. Ако украинците не искат да сключат сделка, нещата просто ще се влошат – наистина ще станат още по-зле. Русия е много голяма държава. Те разполагат с огромен човешки ресурс. Украйна няма такъв ресурс. Време е за споразумение."

Според американския държавен секретар Марко Рубио за Украйна най-важно е да си осигури дългосрочна сигурност и безопасност, така че в бъдеще никога повече да не бъде обект на нахлуване или нападение. Жертви и ранени след поредни масирани руски атаки срещу Украйна през изминалата нощ.



