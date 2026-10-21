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Складовете на веригите под лупа - какво установиха съвместните проверки на КЗП, БАБХ и НАП

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Комисията за Защита на Потребителите, Българската Агенция по Безопасност на Храните и Националната Агенция по pриходите започват съвместни проверки в складове на големите търговски вериги. Поводът са новите данни за фрапиращи надценки при млечните продукти.

Целта на проверките е изсветляване на веригата по доставки, като се започва именно от логистичните центрове, тъй като това е събирателен пункт за доставчици и за производители, като още сега в склада ще бъдат проверени от агенцията по храните, НАП и съответно КЗП.

Всички нарушения, които бъдат възстановени, ще бъдат санкционирани, а ако имат други нарушения, за които тези институции не отговарят, ще бъдат пренасочени към съответните други държавни органи.

Във веригата, която в момента тече проверка, ежемесечно са проверенявани по над 100 пъти, така че не се притесняват от проверки, нямат надценки, каквито се твърди в публичното пространство, тъй като има публични отчети и се вижда, както казаха те, дали ли и какви са техните надценки.

На последно място от веригата са заявили, че се грижат за продоволствената сигурност на страната и очакват среща с примера относно проблемите в сектора

"Това, което ние ще проверяваме е цялата верига на доставки. Доставчик, прекупчик, опаковчик, след това доставка, верига, цени. Когато сме готови с цялостната картина от другата седмица на база на информацията, която е получена във всичките складове централни в страните на търговските вериги, Агенцията по храните заедно с Национална агенция по приходите ще тръгне надолу по веригата за доставки, ще тръгнем към доставчици, ще тръгнем към производители", каза земеделският министър Пламен Абровски.

"Високите цени тревожат всички български граждани. Българските граждани имат право да знаят защо цените в България са толкова високи и държавните органи се ангажират за това да има справедливост в ценообразоването", това заяви Мая Манолова.

Държавата се закани да влезе и в малките квартални магазинчета, където да провери също за надценки, както и борсите и тържищата.

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов

#НАП #КЗП #БАБХ #проверки #новини в Метрото

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