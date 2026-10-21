Бойко Борисов за Румен Радев: Или го развеселявам, или съм арогантен - не разбирам тази нервност

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар по повод думите на премиера Румен Радев, че "Пеевски и Борисов са изнервени, че не могат да диктуват на правителството".

"Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона. След това бяхме заедно на Консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение. Но явно един протест, който изобщо не е организиран от нас, протест, който и срещу нас протестират, падането на рейтинга на правителството, което всички ни изнервя, когато е така, се търси една подходяща дъвка. Борисов-Пеевски. С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци. Камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет".

Министерският съвет не е партийна централа, за да се заплашва опозицията, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов правителството има много по-важни приоритети, по които да работи.

"Премиерът има две основни задачи в момента: да осигури сигурността на страната, защото потъват кораби по Черноморието, падат дронове, и да овладеят цените, които отиват в космоса", подчерта Борисов.

Според него, премиерът Румен Радев си позволява да коментира теми извън неговите компетенции. По-рано днес премиерът обвини опозицията в "арогантно говорене".

"Ако е арогантно да кажеш, че от 2 лева нафтата е станала 2,20 евро - разбирам", заяви той и даде конкретни примери за растящите разходи за живот: "Когато токът поскъпва, сметките ще са с по 30-40% по-високи тоя месец. Когато газът иска 34% увеличение и хлябът се пече с газ, ще поскъпне. Когато съобщаваш такива неща и се тревожиш, не трябва това да се приема за арогантно говорене". "Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?! Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим", посочи Борисов.

Според него отговорност за изпуснатите цени носи Комисията за защита на потребителите, която "не работи".

По повод наближаващите президентски избори Борисов припомни, че партията му няма да влиза в безпринципни коалиции.

"ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме", отсече той.

ГЕРБ остава встрани от надпреварата към този момент и няма да подкрепя нито един от кандидатите.