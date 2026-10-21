БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Борисов за Румен Радев: Или го развеселявам, или съм арогантен - не разбирам тази нервност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази

Министерският съвет не е партиийна централа, за да се заплашва опозицията, заяви лидерът на ГЕРБ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи коментар по повод думите на премиера Румен Радев, че "Пеевски и Борисов са изнервени, че не могат да диктуват на правителството".

"Учудвам се от всички тези негови думи, защото само преди няколко дни разговаряхме по телефона. След това бяхме заедно на Консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение. Но явно един протест, който изобщо не е организиран от нас, протест, който и срещу нас протестират, падането на рейтинга на правителството, което всички ни изнервя, когато е така, се търси една подходяща дъвка. Борисов-Пеевски. С колегата Пеевски не съм се чувал от месеци. Камо ли да се виждам, за да ни слагат в един пакет".

Министерският съвет не е партийна централа, за да се заплашва опозицията, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов правителството има много по-важни приоритети, по които да работи.

"Премиерът има две основни задачи в момента: да осигури сигурността на страната, защото потъват кораби по Черноморието, падат дронове, и да овладеят цените, които отиват в космоса", подчерта Борисов.

Според него, премиерът Румен Радев си позволява да коментира теми извън неговите компетенции. По-рано днес премиерът обвини опозицията в "арогантно говорене".

"Ако е арогантно да кажеш, че от 2 лева нафтата е станала 2,20 евро - разбирам", заяви той и даде конкретни примери за растящите разходи за живот: "Когато токът поскъпва, сметките ще са с по 30-40% по-високи тоя месец. Когато газът иска 34% увеличение и хлябът се пече с газ, ще поскъпне. Когато съобщаваш такива неща и се тревожиш, не трябва това да се приема за арогантно говорене".

"Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?! Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим", посочи Борисов.

Според него отговорност за изпуснатите цени носи Комисията за защита на потребителите, която "не работи".

По повод наближаващите президентски избори Борисов припомни, че партията му няма да влиза в безпринципни коалиции.

"ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме", отсече той.

ГЕРБ остава встрани от надпреварата към този момент и няма да подкрепя нито един от кандидатите.

"Непоискана подкрепа не се дава. И както виждате, ние не участваме в тази предизборна кампания", заключи лидерът на ГЕРБ.

#Бойко Борисов #ГЕРБ

Последвайте ни

ТОП 24

"Това не е управление, това е безизходица": Протест в София в триъгълника на властта
1
"Това не е управление, това е безизходица": Протест в...
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
2
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
3
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
4
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в Черно море
5
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в...
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава само с декларации – необходими са спешни мерки и финансиране
6
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
6
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...

Още от: Политика

Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
Димитър Стоянов: Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
Чете се за: 02:07 мин.
След акцията на ГДБОП и ДАНС - ще бъдат ли повдигнати обвинения на кмета на Сунгурларе? След акцията на ГДБОП и ДАНС - ще бъдат ли повдигнати обвинения на кмета на Сунгурларе?
Чете се за: 01:02 мин.
ГЕРБ: Решението на КС за бюджета отваря кутията на Пандора ГЕРБ: Решението на КС за бюджета отваря кутията на Пандора
Чете се за: 02:52 мин.
Опозицията е събрала подписи за две нови извънредни заседания на парламента Опозицията е събрала подписи за две нови извънредни заседания на парламента
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Белица Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на ГДБОП срещу онлайн измами (СНИМКИ)
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на ГДБОП...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Полицейска акция в Община Белица Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Близки организират протест в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе Близки организират протест в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки Обрат – ЦИК реши да се слага печат на машинните разписки
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва да се...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бойко Борисов за Румен Радев: Или го развеселявам, или съм...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Делян Пеевски: Олигархията има един връх и той се казва Румен Радев
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Започна посещението на Българския патриарх Даниил в Света гора
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ