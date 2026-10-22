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Топло за сезона, но с интензивни валежи в четвъртък

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Облачността временно ще се разкъса, но от запад отново ще се увеличи и на места в Западна България ще превали дъжд. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 16°, в София – около 10°, максималните между 20° и 25°, в София – около 19°.

След обяд и през нощта срещу петък, по приближаващия към страната студен атмосферен фронт, интензивни и значителни по количество валежи ще има на много места в страната. Ще се развият и гръмотевични бури. Ще продължи да духа умерен, в Източна България и на север от планините – силен юг-югозападен вятър. В северозападните райони вятърът ще бъде от север – слаб.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна.Сутринта на отделни места ще е със значителна ниска слоеста облачност и намалена видимост. Превалявания ще има главно след обяд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е 17° - 18°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Още преди обяд от запад ще започнат временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. По най-високите върхове на Рила и Пирин дъждът ще се примесва със сняг. Ще духа умерен, на места северно от билата и силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

В петък ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи, в отделни райони в Централна и Източна България – интензивни и значителни по количество, а в югоизточните райони – и с гръмотевици. Със силен северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат значително, повече в Северна България. До вечерта от запад облачността ще започне да се разкъсва.

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони, където до сутринта все още ще превалява. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток, дневните температури слабо ще се повишат, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България до 10° - 12°.

В неделя на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, по Черноморието ще преръмява, а вечерта в югозападните райони ще завали дъжд. Максималните температури ще са между 16° и 21°. В понеделник ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Температурите слабо ще се понижат.

#жълт код за валежи от дъжд #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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