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Разследване за мигрантските лагери в Албания спечели наградата „Дафне Галиция“

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Снимка: БТА
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Тази вечер в Европейския парламент в Страсбург беше връчена международната награда за разследваща журналистика „Дафне Каруана Галиция“. Разследването на независимата нидерландска медия Де Кореспондент „Затваряне на мигранти в клетка в Албания: Италия го прави, Нидерландия го иска“ бе отличено от журито. Наградата се присъжда за изключителна журналистика, която защитава ценностите на Европейския съюз.

Някъде в селската част на Албания стои една клетка. Гигантска клетка, в която има не животни, а хора. С тези думи започва разследването на независимата нидерландска платформа Де Кореспондент за нечовешкото отношение към мигрантите. Джакомо Зандонини е журналистът, който проучва лагерите в Албания.

Джакомо Зандонини, носител на наградата „Дафне Галиция“: "Опитахме се да влезем в тези центрове, които по-скоро приличат на затвори, но беше невъзможно.

- БНТ: В човешки план какво най-много ви впечатли?

- Хората са държани дълго време без да имат възможност да потърсят помощ, често дори само, защото не са имали необходимите документи, а не защото са извършили някакво престъпление."

Наградата се връчва в знак на почит към малтийската журналистка Дафне Галиция, която беше убита при експлозия на кола бомба преди 9 години заради свое разследване на корупционни практики. Синът й Матю, който от тогава търси справедливост. Наскоро съдът пусна на свобода нейния убиец.

Матю Каруана, син на Дафне Галиция и основател на фондацията: "В момента журналистите са подложени на различни атаки. Имам чувството, че върху раменете им тежи все по-голяма отговорност. И в отговор на разследванията им почти нищо не се случва. Или по-лошо – атаките се увеличават.

- БНТ: Да убиеш журналист изглежда толкова лесно?

Очевидно да. Майка ми разкри, че този човек, Юрген Фенех, е бил ключовата фигура в корупционна схема. Човекът, който е отговарял за получаването на парите от компаниите и предаването им на политиците. Да виждам как тези пътища към правосъдието са активно унищожавани от уж демократични правителства, ме ужасява напълно. Няма да спрат дотук. Няма да спрат дотук."

Според доклад на Международния институт за демокрация през последните пет години свободата на печата в световен мащаб се е влошила значително, достигайки най-ниската си точка от 50 години.

#международната награда за разследваща журналистика „Дафне Каруана Галиция“ #Европейски парламент #награда

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