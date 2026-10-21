Наградите „Дафне Каруана Галиция“: Връчиха приза на церемонията в Европейския парламент в Страсбург

Тази вечер в Европейския парламент в Страсбург беше връчена международната награда за разследваща журналистика „Дафне Каруана Галиция“. Победител е независимата нидерландска медия De Correspondent с разследването си „Затваряне на мигранти в клетка в Албания: Италия го прави, Нидерландия го иска“.

Наградата се присъжда ежегодно за изключителна журналистика, която защитава ценностите на Европейския съюз, като върховенството на правото, свободата и демокрацията.

Разследването установява, че Италия е изхарчила над четвърт милион евро по проект за задържане на мигранти в Албания. Отношението към тях е било нечовешко.