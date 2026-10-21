Наградите „Дафне Каруана Галиция“: Връчиха приза на церемонията в Европейския парламент в Страсбург

Тази вечер в Европейския парламент в Страсбург беше връчена международната награда за разследваща журналистика „Дафне Каруана Галиция“. Победител е независимата нидерландска медия De Correspondent с разследването си „Затваряне на мигранти в клетка в Албания: Италия го прави, Нидерландия го иска“.
Наградата се присъжда ежегодно за изключителна журналистика, която защитава ценностите на Европейския съюз, като върховенството на правото, свободата и демокрацията.
Разследването установява, че Италия е изхарчила над четвърт милион евро по проект за задържане на мигранти в Албания. Отношението към тях е било нечовешко.
Маите Вермеулен, "Де Кореспондент": "За нас това наистина е сбъдната мечта да бъдем тук, сред толкова колеги и да получим наградата на името на една от най-смелите журналистки някога. В продължение на години страните членки на ЕС изразходват милиарди евро, за да попречат на мигрантите да идват на наша територия. Двамата с Джакомо отразяваме този проблем повече от десет години. Но когато започнахме историята за споразумението между Италия и Албания, не знаехме с какво се сблъскваме. Никога не сме си представяли, че мигрантски център може да бъде толкова добре охраняван, не само защото е скрит от погледите с огромни стени, но също скрит и във финансово отношение."
Вижте повече в прякото включване на Мая Димитрова.