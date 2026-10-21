Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"

Българската армия засилва мерките за сигурност в Черно море. Военни самолети и безпилотни системи вече наблюдават въздушното и морското пространство. Междувременно в Бургас в разследването на атаката срещу „Челси-3“ се включиха и специалисти от партньорски служби.

Засилените мерки за сигурност в Черно море вече са видими. В района на Южното Черноморие бяха забележими изтребители през целия ден. Освен тях Военновъздушните сили включват и други военни самолети за патрулиране, както и наземна техника за противовъздушна отбрана.

Засилени мерки за сигурност имаше и на бургаското пристанище, където разследващи от партньорски служби извършиха огледи на „Челси-3“. Районът около кораба беше под строга охрана, а достъпът на външни лица – ограничен.

Разговаряхме и с бащата на един от 11-те изчезнали моряци от потъналия „Ейч Ес Дигнити“, който разказва за детайли около атаката на кораба.

Изтребители F-16 и МиГ-29, както и военни самолети Су-25 и L-39, вече изпълняват задачи по патрулиране и разузнаване над териториалните ни води. Разположени са и допълнителни наземни средства за наблюдение и противовъздушна отбрана. В наблюдението на Черно море се включва и трета безпилотна система.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Вчера бяха направени първите полети с нея в България. Ще бъде дислоцирана до края на седмицата на източното управление към Черно море. Кой ще я оперира не е важно. Важното е, че ще я оперират българските въоръжени сили. Ще видите много повече активиране от страна на българската авиация по черноморското крайбрежие, в териториални води ще работим, това не трябва да притеснява българските граждани.“

А в Бургас разследването на атаката срещу „Челси-3“ се концентрира върху установяването на произхода на взривовете. По обяд специализираните екипи, съвместно с партньорски служби, започнаха огледите, както на борда на поразения кораб, така и от лодка в морето, в непосредствена близост до пробойните по корпуса на плавателния съд.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Има тимове, които в момента извършват преглед, оценка, за взривни вещества, търсят се отломки от безпилотни летателни апарати, безекипажни надморски дронове. Но нека да приключват дейностите по отношение на откриването и съответно идентифицирането и чак тогава може да има повече информация.“

Както в „По света и у нас“ първо съобщихме - при предишните огледи разследващите са иззели силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни по кораба. Вече е назначена взривотехническа експертиза, резултатите, от която могат да покажат вида на използваното взривно вещество. Предстои да се изясни и произходът на откритите фрагменти.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: „Предполагам и се надявам, че са достатъчни, за да могат да бъдат изследвани адекватно и да установим какъв вид дрон, или дронове, или средства други са поразили кораба.“

Междувременно България очаква помощ от Европейската агенция по морска безопасност, която да предостави подводни дронове за обследване на потъналите кораби „Алфа Ватан“ и „Ейч Ес Дигнити“. Вторият беше атакуван на 13 октомври. От 16-членния му екипаж петима моряци бяха спасени, а 11 остават в неизвестност. Сред тях е и 18-годишният Хамза Сюлейман, с когото баща му е разговарял за последно вечерта преди нападението.

Басел Сюлейман, баща на изчезналия моряк: „Корабът е бил атакуван около 2 часа през нощта. Момчетата са спели. Последвали са взривове, които са довели до бързото потъване на кораба. Всички са скочили във водата със спасителни жилетки. Спасените разказват, че са чували гласовете на останалите, които постепенно са се отдалечавали във водата. Един от хората на борда е успял да се обади на семейството си и да каже: „Потъваме, молете се за нас.“

Семействата на изчезналите моряци настояват издирването да бъде подновено. Близките поддържат постоянна връзка помежду си и търсят информация от институциите в България и съседните държави.

Басел Сюлейман, баща на изчезналия моряк: „Имам много, много голяма надежда. Защото и моето сърце, и сърцето на майка му ни казват, че той е някъде там и че е жив, с Божията воля. Но къде е? Това не знаме.“

Близките разпространяват снимки на изчезналите моряци с надеждата, че ако някой от тях е оцелял, ще бъде разпознат и семейството му ще получи новини за него.