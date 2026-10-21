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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието на разследващи от партньорски служби (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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започна огледът кораба челси участието разследващи партньорски служби снимки
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Специализирани разследващи екипи на партньорски служби започнаха огледа на атакувания в Черно море кораб "Челси-3" – това видя екипът на "По света и у нас" в Бургас.

Няма информация от кои държави са разследващите, но заради посещението е задействано високо ниво на сигурност, като външни лица, които нямат участие в разследването, не се допускат в близост до кораба.

Огледи се правят както на борда на кораба, така и с лодка в морето. Специалистите са оборудвани с високотехнологична апаратура за химически анализ.

След като първо в “По света и у нас” стана ясно, че разследващите са иззели силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни по кораба, информацията от днес е, че вече е назначена взривотехническа експертиза, за да се установи характера на взрива и вида на използваното взривно вещество.

Изследват се и откритите фрагменти, за да се установи дали сред тях има останки от дронове като запазени надписи, цифри или серийни номера.

#"Челси-3" #атакувани кораби в Черно море #атаки с дронове в Черно море

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