Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието на разследващи от партньорски служби (СНИМКИ)

Специализирани разследващи екипи на партньорски служби започнаха огледа на атакувания в Черно море кораб "Челси-3" – това видя екипът на "По света и у нас" в Бургас.

Няма информация от кои държави са разследващите, но заради посещението е задействано високо ниво на сигурност, като външни лица, които нямат участие в разследването, не се допускат в близост до кораба.

Огледи се правят както на борда на кораба, така и с лодка в морето. Специалистите са оборудвани с високотехнологична апаратура за химически анализ.

След като първо в “По света и у нас” стана ясно, че разследващите са иззели силно обгорели проводници, части от стъклопакети и натривки от трите пробойни по кораба, информацията от днес е, че вече е назначена взривотехническа експертиза, за да се установи характера на взрива и вида на използваното взривно вещество.

Изследват се и откритите фрагменти, за да се установи дали сред тях има останки от дронове като запазени надписи, цифри или серийни номера.