Антидот на фентанила да се продава свободно в аптеките, предлагат от ЕМА

Европейската агенция по лекарствата одобри назален спрей налоксон, медикамент, който спасява живот при предозиране, най-често с фентанил. Агенцията препоръчва на страните членки, спреят да бъде разрешен за свободна продажба в аптеките. В същото време в България все още налоксонът не е вписан в позитивния лекарствен списък. Министерството на здравеопазването и МВР търсят спешно решение с доставката на животоспасяващия медикамент.

Спешните медици най-добре виждат нарастващата заплаха от бързо настъпващия фентанил. Д-р Алекова почти не помни дежурство, без да се е налагало да използва животоспасяващото лекарство.

Д-р Таня Алекова, лекар в Спешна помощ - София: "Налоксонът влиза в нашата практика почти всеки ден. За 24 часа може би от един до два пъти има нужда да се използва."

В спешната чанта има само ампули от медикамента, който се прилага инжекционно.

Д-р Таня Алекова, лекар в Спешна помощ - София: "Защото в тази му форма той най-бързо действа. В зависимост от количеството на опиоид, който е приет може да се постави не само една ампула, може да бъдат поставени две за определен период от време разбира се."

Доставките на този медикамент обаче от доста време са силно затруднени. Само един производител е получил разрешение за употреба у нас, но той няма интерес да го регистрира.

Д-р Десислава Велковска, директор дирекция "Лекарствена политика", МЗ: "В момента в позитивния лекарствен списък в България няма лекарствен продукт с име налоксон, което означава че той не може да се плаща и да се осигурява с публични средства. Налоксонът като лекарствен продукт го няма и в регистъра на пределните цени, което означава, че не може да се купува свободно в аптеките."

Въпреки това, от здравното министерство заявяват, че са осигурили достатъчни количества налоксон за всички спешни отделения в страната поне за година. Купуват го през болници като нерегистриран у нас продукт. Но смятат, че свободната продажба на назалния спрей, препоръчан от Европейската агенция по лекарствата ще промени и интереса на търговците към нашия пазар.

Д-р Десислава Велковска, директор дирекция "Лекарствена политика", МЗ: "Но за да се случи това нещо лекарственият продукт трябва да има цена."

Притежателят на разрешението за употреба у нас заяви, че няма пречки да го регистрира при новия режим. Продажба по аптеките може да се очаква не по-рано от 5 месеца. И фармацевтите не виждат никакъв проблем в свободния достъп.

Чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичен факултет, СУ: "Той не носи никакви рискове сам по себе си. Значи той е антагонист, антагонистите блокират рецептори. Понеже опиоидните пептиди в нашето тяло, те са свръх специализирани, блокирането на техните рецептори не води до нищо негативно."

Освен че назалният спрей е лесен за употреба, той със сигурност може да увеличи шансовете на зависимите в случаите на предозиране.

Чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичен факултет, СУ: "Идеята е да имаш достъп. Защото когато настъпи остра интоксикация, въпрос на време е човекът да умре. Потиска се дихателният център."

Фентанилът у нас се разпространява с висока скорост. От първата му поява през 2024-та, сега следите му се откриват в 17% от използваните спринцовки в София, 94% в Пловдив. Смъртните случаи след предозиране са над 100.



