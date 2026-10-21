Без кворум в парламента: Нов провал на извънредното заседание за помилването на Огнян Атанасов(ОБЗОР)

Парламентът, въпреки че е във ваканция, трябваше да заседава днес. Липсата на кворум обаче провали извънредното заседание по темата с помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Предвидените изслушвания така и не се случиха, но опозицията събра подписи за нови две извънредни заседания.

Първа регистрация - неуспешна, 107 регистрирани депутати. След 30-минутна почивка депутатите направиха втори опит да заседават извънредно. Отново липса на кворум. Този път - 109 регистрирани.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Няма кворум, поради което заседанието не може да бъде проведено."

Най-голямата опозиционна партия коментира лаконично липсата на кворум.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Това е въпрос към мнозинството. Виждате, че колегите от "Прогресивна България" не желаят да има заседание и публичност." Липса на кворум провали извънредното заседание на НС за "петричкия Ескобар"

"Демократична България" обвиниха управляващите, че умишлено бойкотират кворума.

Божидар Божанов, "Демократична България": "За пореден път управляващите безобразно скриха аферата на Йотова с помилването на наркотрафиканти. Днес трябваше да изслушаме МВР и ДАНС, които да кажат или отрекат дали тези хора са били секретни сътрудници на службите."

От "Продължаваме промяната", които поискаха това заседание да се проведе, се обърнаха към управляващите с въпрос:

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "Смятате ли, че е нормално да не се явявате на работа, за да скриете тази информация от българските граждани. ПБ имаха по-малко хора със 131 депутати, отколкото ние с 16. Това е всичко, което трябва да знаете за кворума."

Според ДПС президентът Илияна Йотова е трябвало да се яви в Народното събрание и да даде обяснение:

Делян Пеевски, ДПС: "Какво толкова тайно има, нека да дойдат и да обяснят."

След критиките от "Прогресивна България" се защитиха - кворум за извънредно заседание се подсигурява от опозицията, а не от тях.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Ние сме предоставили над 20 души да се регистрираме. Ако за тях беше значима и важна темата, щяха да си съберат хората. Това е нищо повече от калташка кампания. След изборите, когато се абстрахираме от всички предизборни страсти - на тази тема ще й се обърне внимание. Има някъде проблем, но той не е в президентската институция."

Снимки: БТА

Първо в предаването "Още от деня" президентът Илияна Йотова заяви, че ще сезира прокуратурата да провери има ли нарушения в процедурата по помилването. Официално сигналът е внесен на 19 октомври. А опозицията събра подписи за още две извънредни заседания - за палежа на "Старлинк" антените и отново за казуса с наркотрафиканта.