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КС за бюджета: И управляващи, и опозиция видяха в решението на съда победа за себе си

Николай Минков от Николай Минков
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В парламента днес беше горещо и заради настоящия бюджет, който беше обжалван от опозицията. Вчерашното решение на КС определи част от решенията в него за противоконституционни, сред които е и спорният текст за изчисляването на почасовия трудов стаж. Основният Закон за бюджета в неговата цялост беше оставен в сила.

Напрежение между управляващи и опозиция по повод тълкувателното решение на КС по жалбата срещу Бюджет 2026. От ГЕРБ-СДС видяха в това знак, че някои от текстовете са противоконституционни.



Бюджет за 2026 гoдина остава в сила, след като Конституционният съд отхвърли искането той да бъде обявен за противоконституционен. Съдът обаче отмени отделни разпоредби, свързани с възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, както и с промени в Кодекса на труд.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Конституционният съд категорично потвърждава нашето искане и нашата теза, че Законът за държавния бюджет за 2026 е внесен от "Прогресивна България", грубо нарушава Закона за публичните финанси. Но Конституционният съд казва: това нарушение трябва да бъде отстранено на ниво Народно събрание, на ниво парламент. Тук големият въпрос е, че това нарушение, за да бъде отстранено, то трябва да бъде внесен Законът за бюджета от управляващите от "Прогресивна България", които категорично, разбира се, отказват да направят това."

"Прогресивна България" разтълкува решението на съда по друг начин.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, ПБ: "Това решение на Конституционния съд е категорична победа за финансовата стабилност на държавата и пълен крах на опитите на опозицията да саботира фискалната политика. Съдът отхвърли безотговорните искания на опозицията целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен."

ГЕРБ се осъмни в безпристрастността на някои членове на Конституционния съд. Мнозинството не се съгласи.

Теменужка Петкова, ГЕРБ- СДС: "Половината от членовете на Конституционния съд са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Това решение на практика отваря кутията на Пандора, защото казва: оттук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит, какъвто правителството прецени."

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия, ПБ: "Решението на КС е взето с единодушие от 11 души, включително тези, които не са назначени от тогавашния президент г-н Радев. Заложеният дефицит, знаете от 5,7%, беше пряко следствие на безотговорна финансова политика на правителствата преди нас, на тежкото наследство и на нашата решимост да извадим фактите наяве, такива каквито са."

Останалите партии не коментираха.

#дело срещу бюджет 2026 г. #бюджет 2026 г. #константин проданов #Теменужка Петкова

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