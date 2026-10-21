Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата

Решението на Конституционния съд за държавния бюджет за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата и пълен крах на опита на опозицията да саботира фискалната политика, коментира председателят на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Константин Проданов на брифинг в парламента.

По думите му КС е потвърдил, че законът за бюджета е конституционно съобразен, а фискалната рамка на държавата е стабилна и валидна.

Съдът отхвърли безотговорните искания на опозицията целият бюджет да бъде обявен за противоконституционен, коментира Константин Проданов. Заложеният дефицит от 5,7% беше пряко следствие от безотговорната финансова политика на правителствата преди нас, на тежкото наследство и нашата решимост да извадим фактите наяве - за огромните задължения, за укриваните фактури, отлагането на разходи и т. н., посочи той. Няма как истината за финансовото състояние на държавата да бъде противоконституционна, добави Проданов.

Константин Проданов коментира още, че Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС днес си е позволила да направи директно обвинение, че КС е действал под политически натиск, защото там имало хора назначени от Румен Радев. Решението на КС е взето с единодушие от 11 души, включително от тези, които не са назначени от тогавашния президент Радев, посочи той.