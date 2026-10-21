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ГЕРБ: Решението на КС за бюджета отваря кутията на Пандора

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Чете се за: 02:52 мин.
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Теменужка Петкова
Снимка: БТА
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Решението на Конституционния съд за бюджета отваря кутията на Пандора, заяви пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър Теменужка Петкова.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Това решение води до много сериозен риск. Това решение на практика отваря кутията на Пандора, защото казва: оттук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит, какъвто правителството прецени. Така че, уважаеми дами и господа, това наистина е един тежък прецедент, на който всички ние станахме свидетели и последствията от него тепърва ще станат известни."

Конституционният съд категорично потвърждава нашето искане и нашата теза, че Законът за държавния бюджет за 2026 е внесен от "Прогресивна България", грубо нарушава Закона за публичните финанси, допълни Петкова.

И допълва, че според решението, нарушението трябва да бъде отстранено от парламента, но това може да стане само след като бъде внесен законът за бюджета от управляващите от "Прогресивна България", които отказват да направят това.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Тоест въпросът е как ще бъде отстранено това нарушение, което Конституционният съд потвърждава. Трябва да знаем, че на практика, когато годишният Закон за държавния бюджет нарушава устройствения закон, какъвто е Законът за публичните финанси, това категорично означава нарушаване на един от основните принципи в Конституцията, именно принципът на правовата държава."

По думите й няма нищо изненадващо в решението на Конституционния съд:

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Аз обаче не съм изненадана от това решение на Конституционния съд, защото, както всички знаем, половината от членовете на Конституционния съд са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нали нямаме илюзии, че ако Конституционният съд беше обявил целият закон за държавния бюджет за противоконституционен, това означаваше единствено едно нещо. Това означаваше, че това правителство трябваше да подаде оставка."

Според Петкова, няма становище на експерти, което да е в подкрепа на тезата на "Прогресивна България" и на правителството.

#решение на Конституционния съд #бюджет 2026 г. #Теменужка Петкова

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