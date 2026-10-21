Даниел Боримиров: Отиваме в Чехия да вземем максимума

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред журналисти преди заминаването на отбора за Чехия, където утре вечер „сините“ ще се изправят срещу Виктория Ползен в среща от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят започва в 22:00 часа българско време. Боримиров изрази оптимизъм преди срещата и сподели, че се надява Левски да спечели пълния актив от точки.

„Отиваме да вземем максимума. Казах, че силата на нашия отбор е колективът, който е изграден през тази година и половина, откакто Хулио Веласкес е начело на отбора. Във всеки мач се опитваме да надграждаме“, коментира Боримиров. „Разбира се, че е реално, защо не. Виждате какви изненади и резултати се получават в европейските мачове“, отговори Боримиров на въпрос дали е реално Левски да спечели трите точки в Пилзен.

Запитан на кой отбор иска да прилича българския шампион, той каза: „Не искам да коментирам. Искам Левски да е Левски и във всеки мач да радваме феновете с трите точки. Когато побеждаваш, всички са доволни. Мисля, че Веласкес най-правилно може да кажа дали Акрам Бурас е готов и на колко процента. Контузията на Търдин не е сериозна, вероятно треньорът е преценил да го запази за следващия мач от първенството“, добави изпълнителният директор на „сините“.

Даниел Боримиров каза още, че следващата стъпка пред отбора е той да е по-ефективен в атака.