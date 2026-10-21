Левски тренира без Търдин, но с Бурас преди гостуването в Чехия

Левски проведе последното си занимание преди заминаването за Чехия, където предстои гостуването на Виктория Пилзен в Лига Европа. Тренировката пропусна Гашпер Търдин, чието участие в европейския сблъсък вече е под въпрос. Междувременно Акрам Бурас продължава подготовка със съотборниците си след продължителното отсъствие.

Причината за липсата на Търдин не е официално обявена. Предполага се, че словенският полузащитник има физически проблем, но засега няма повече подробности за състоянието му или за евентуалния период на възстановяване.

Добрата новина за „сините“ е постепенното завръщане на Бурас към тренировъчния процес. Алжирецът отново се включи в заниманието на тима, след като дълго време беше извън терените.

Не е ясно обаче дали халфът ще бъде готов за предстоящото гостуване в Чехия и ще попадне в групата на Левски за мача с Виктория Пилзен. Отговорът ще стане известен с обявяването на футболистите, които ще пътуват за европейския двубой.