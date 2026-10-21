Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите на Бургас и Несебър

Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жители на Бургас, Несебър и Свети Влас. През последните часове в района все по-често се чува силен шум от военна авиация. Причината е засиленото наблюдение и патрулиране над Черно море на фона на атаките с дронове в региона.

От Министерството на отбраната съобщиха, че самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по наблюдение, разузнаване и контрол на въздушното пространство над българските териториални води. Целта е повишаване на сигурността във въздушното и морското пространство на страната.

Разположени са и допълнителни наземни средства за наблюдение и противовъздушна отбрана. Военните полети ще продължат и през следващите дни.