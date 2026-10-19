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Министерство на отбраната засилва наблюдението по Черноморието с безпилотни летателни апарати

Николай Минков от Николай Минков
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Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство, съобщиха от ведомството.

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района.

В тази връзка Министерството на отбраната информира гражданите, че наблюдавани полети на дронове по Черноморието могат да бъдат свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.

#безпилотни летателни апарати #Черноморие #дронове #Министерство на отбраната

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