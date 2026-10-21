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Реставрираха изцяло бившата Земеделска банка в Търговище

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Герасим Герасимов
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В сградата ще се организират изложби, концерти, ритуали и други обществени прояви

Снимка: БНТ
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Изцяло е реставрирана една от най-емблематичните сгради в Търговище – тази на бившата Земеделска банка. Строителството на архитектурото бижу започва през 1912 година. В годините обаче, тя е изоставена и почти напълно разрушена.

Архитект на сградана е Стойко Иванов, който завършва висшето техническо училище в Мюнхен.

Тоня Иванова, гл. уредник в РИМ – Търговище: "Това е едно архитектурно бижу в еклектичен стил, което съчетава неокласически с барокови похвати, както при изпълнението на фасадата, така и в план. Тази сграда е една от най-красивите банкови сгради въобще в нашата страна. Тя е наследник още на общополезните Възрожденски каси, които възникват през 60-те години на 19-ти век, след това на Земеделските каси. Тя е била пионерски дом, ритуална зала."

Дълги години в нея се помещава вече несъществуваща банка. После сградата опустява. Вътрешните помещения са занемарени, а фасадата започна да се руши. Със средства от Програмата за капиталови разходи на общините, започна реставрация.

инж. Донче Райчева, представител на фирмата-изпълнител на реставрацията: "Това може би е най-красивата част, която е създадена с вътрешен елипсовиден салон, богато украсен с орнаментика, виждате горе бога на търговията с отделни гирлянди, позлатени елементи, както и корнизи. Настилката е автентична, рисувана керамика, ръчно изработена, всичко е запазено и съхранено. Това е залата за подготовка на младоженците за бъдещия ритуал, всичките интериорни врати са от 1915 година, затаблени с красиви фризове."

Сега предстои обзавеждане и оборудване. Тук ще се помещава новосъздаденият Общински културен институт, който обединява фолклорен ансамбъл „Мизия“, духовия оркестър „Васил Абрашев“, женски хор „Златна лира“. Предвиждат се организиране на изложби, концерти, ритуали и други обществени прояви.

#бившата Земеделска банка #обновена сграда # Търговище #реставриране

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