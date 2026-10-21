Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в Санкт Петербург

С размяна на любезности, но без конкретни резултати за прекратяването на войната в Украйна завърши срещата между специалния пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и руския президент Владимир Путин. Вместо това беше договорено Москва да освободи американски журналист. Путин и Уиткоф разговаряха три часа в Санкт Петербург, след като вчера американският пратеник се срещна с Володимир Зеленски в Осло. От Киев се обявиха за подновяване на тристранните разговори, Кремъл изрази готовност за това още следващия месец.

Преговорите във величествения императорски дворец в Санкт Петербург започнаха с жест на добра воля от страна на Русия - освобождаването на пенсиониран учител от Съединените щати, осъден на близо 7 години затвор за наемничество в украинската армия. Американският специален пратеник Стив Уиткоф призова Путин да обмисли възобновяването на мирните преговори с Киев с посредничеството на Вашингтон.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ: "Донесохме няколко документа, които да прегледате. Става дума за някои идеи относно различните елементи от споразумение за мир между Русия и Украйна. Можете да ги прочетете по-късно, когато имате време."

Руският президент пожела да говори не само за Украйна, но и за Иран, където в понеделник на посещение беше руският външен министър Сергей Лавров.

Владимир Путин, президент на Русия: "Би било изключително интересно да чуем и оценките ви за ситуацията в Близкия изток и Иран. Знаете, че имаме специални отношения с Иран, с нашите партньори и приятели, градени в продължение на десетилетия. Ако можем да съдействаме, за да помогнем за разрешаването на този проблем, с удоволствие ще го направим заедно."

Путин отново спомена за евентуална среща с Тръмп в Китай и намекна, че в нея може да участва и китайския президент Си Дзинпин. Засегна и бизнес теми, като увери, че първият танкер с 40 хиляди тона дизелово гориво ще отплава за Съединените щати до два-три дни.

Срещата в Санкт Петербург се проведе на фона на опасенията на Киев и съюзниците му, че Вашингтон се дистанцира от Украйна. В интервю за телевизия "Фокс нюз" Зеленски потвърди, че отново има обмен на разузнавателни данни с Вашингтон.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Това е от критично значение за нас и беше много опасно, когато го нямаше. "Старлинк" и "Старшилд" са все още ограничени, но държавният секретар Рубио ме увери, че ограниченията скоро ще бъдат премахнати."

снимки: БТА

И докато Москва и Вашингтон говорят за тристранна среща Путин – Тръмп – Си Дзинпин, Зеленски отново подкрепи разговори във формат Русия – Украйна и Съединените щати.