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Бъдещите гласоподаватели от 119-то училище се учат да гласуват с машина

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Учениците от горните класове на 119 училище в столицата нямат търпение да гласуват за първи път в живота си. От централната избирателна комисия направиха демонстрация на машинното гласуване и разясниха правилата за гласуване на предстоящия вот.

Картата се натиска, така че да щракне, след това се визуализира на екрана бюлетината, това което трябва да знаете е, че бюлетината е 3 страници. Ссгъва на две и още на две.

Учениците от 119 училище, които са навършили пълнолетие, днес за първи път имаха досег с новите машини и възможност да видят как работят и как точно на 25-ти октомври да дадат своя вот.

Александра Калчева: "Тази година станах на 18 и нямам търпение да гласувам, защото се интересувам от политика."

Ралица Димова: "Важното е да гласуваш, а не да мълчиш и после да се оплакваш."

Александър Станиславов:

"- Ако ти беше президент , какво би казал на нацията?

-На нова година като е речта ще гледам да ги вдъхновя. Ще им кажа, че държавата ще се промени... лъжи."

Най-голямо затруднение при машинния вот учениците имаха с картата, защото не я вкарваха докрай, така че да щракне. Иначе интересът към разяснителната кампания е голям.

Стоянка Балова-Цветкова, говорител на ЦИК: "И с тези събития точно това целим да провокираме интереса към изборите и да бъдат активни граждани, защото от това печели демокрацията."

Тази година от ЦИК обещават да има по -малко дефектирали машини, заради новата хартия. Новост е и че върху разписките от машинното гласуване ще се поставя печат. Самата разписка трябва да бъде сгъната с текста навътре.

#119 училище #цик #гласуване

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