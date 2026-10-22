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ЗАПАЗЕНИ

"Звукът на спасението": Ранен украински войник е евакуиран с дрон

Христо Ценов от Христо Ценов
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Безпрецедентна спасителна операция от фронта в Украйна – украински войник беше евакуиран с дрон след близо 500 дни в изолация и животозастрашаващи наранявания. Разказът е от първо лице за ужасите на конфликта и как технология за убиване може да спаси живот.

Свистенето на дрон за мнозина в Украйна е ужасяващ звук, предвестник на смъртта. За 49-годишния Констянтин Власенко обаче да чуе металните перки на летателния апарат е дългоочакван момент.

Констянтин Власенко, спасен войник: "Звучеше като приземяване на хеликоптер. Имаше силен тътен. Ще запомня за цял живот – мелодията на спасението."

Власенко прекарва 8 месеца напълно сам, след като врагът убива единствения му другар на поста на 50-ия му рожден ден. Руската армия е обградила доброволеца и му предлага да се предаде в замяна на безопасна евакуация. Отказът е категоричен. Последващи руски атаки с дронове жестоко го раняват.

Констянтин Власенко, спасен войник: "Погледнах нагоре и видях вражески дрон, който спусна снаряд. Удари ме в крака и във врата. Всичко стана бяло. От чувство за самосъхранение пропълзях обратно в котелното. Не знаех къде точно съм ударен. Усетих рана в гърлото от шрапнел."

Власенко губи и двата си крака, след като му се налага да извърши сам ампутация върху себе си и да се превърже с турникет. Но гордо остава на поста си. През тези месеци го топли единствено мисълта за семейството. След няколко провалени опита за наземна евакуация, при които загиват украински войници, Власенко вече не иска негови другари да рискуват живота си за него. Но е спасен от преработен хексакоптер – тежкотоварен дрон за спускане на снаряди.

Констянтин Власенко, спасен войник: "Не ме беше страх от летенето, нито пък да падна някъде в гориста местност. Беше ме страх единствено да не падна във вода, защото не можех да плувам."

Войната в Украйна стана първият голям конфликт, доминиран от дронове. Хиляди смъртоносни летателни апарати изпълват небето. И Киев, и Москва изоставиха старите военни стратегии за струпване на много войници и артилерия на едно място – подобни видими мишени са лесна плячка за дроновете. А Киев вече залага на техниката и като надеждно средство за евакуация на ранените си воини. Вече започнаха полевите тестове на украинския дрон „Старгейт“, който може да пренася до 150 килограма тегло на разстояние 15 км.

#спасен войник #войната в Украйна #дрон

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