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Сдружение за модерна търговия: В 9 от 10 случая причината за повишението на цените не е при търговеца

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Председателят отправи въпрос към Мая Манолова кое да намали бизнесът — заплатите, броя на служителите или да не плаща тока

Снимка: илюстративна
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В 9 от 10 случая причината за повишението на цените е надолу по веригата, а не при търговеца. Безпрецедентно е това, което се случва като натиск от държавата върху светлия бизнес. Това заяви председателят на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов в студиото на "Денят започва".

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Има много продуктови групи, чиито цени са много по-ниски в сравнение с ЕС. Месото е с около 30%, рибата — с около 20%, плодовете и зеленчуците — между 13 и 17%, а хлябът и хлебните изделия — с около 20%. Това са най-ниските цени на тези стокови групи в целия ЕС. България е заедно с Дания с най-високото ДДС върху храните. Това не може да се пропуска, когато се прави сравнение с други държави."

По отношение на мерките на държавата за справяне с високите цени Вълканов заяви:

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Вие наистина ли вярвате, че властта иска цените да спаднат? Ако те спаднат, как ще си изпълнят плановете за приходите от ДДС - никак. Затова е изключително удобно да посочиш някого с пръст и да кажеш, че той е виновен. България и българският бизнес плащат най-скъпата електроенергия. Помощите за бизнеса, и то за избрани бизнеси, ще дойдат чак през лятото на следващата година, когато целият инфлационен натиск ще бъде абсорбиран от инфлацията. Какво правят със законодателството, което се прокарва от началото на лятото? Когато въведеш текст, който казва, че не можеш да поддържаш над 10% надценка между сходни продукти, на практика лишаваш търговеца от възможността да управлява собствения си асортимент. Какъв вариант има търговецът, за да спази закона - или да махне асортимента с най-ниска надценка, от който не печели, или да махне най-скъпите продукти и да направи цялата продуктова категория губеща, той трябва да излезе от бизнеса."

Вълканов коментира ценеобразуването на храните:

Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: "Няма надценка, има брутен марж. Това е разликата между продажната цена и покупната цена. С него търговецът трябва да покрие всички свои разходи по вътрешната логистика, да зарежда филиалите, да си плаща тока и заплатите. Искам да попитам госпожа Мая Манолова: кое точно да намалим — заплатите, да съкратим служители или да спрем да си плащаме тока?"

Вижте повече в разговора

#надценка на храните #Сдружение за модерна търговия #цени на храните #Мая Манолова

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