Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България

Код „Червено“ за инфраструктурата в цяла Северна България обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството. В „Денят започва“ по БНТ Иван Шишков обясни, че за голяма част от пътната инфраструктура в страната са възлагани ремонти без осигурен финансов ресурс. Той коментира, че пътят Храброво – Провадия, заради който имаше протести, ще бъде завършен до края на тази или в началото на следващата година.

Иван Шишков, регионален министър: „Парите в момента частично са осигурени – строителят е поел ангажимента да ги завърши и ние ще ги платим, когато имаме възможност. Възлагания без осигурен финансов ресурс за голяма част от пътната инфраструктура в България – това е цялата истина. А пък, на всичкото отгоре, там, където е трябвало първо да бъде направено възлагането и да бъде решен проблемът точно с обходния път, за който говори, не е направено нищо. Затова кодът е червен.“

За ремонта на тунел "Топли дол" регионалният министър коментира:

Иван Шишков, регионален министър: "Алтернативното трасе е затворено преди една година, защото отново има проблем с инфраструктурата – с една подпорна стена, която е под риск да падне. От 2024 г. се води кореспонденция и се започват възлагания, които следва да доведат до възстановяването на тази подпорна стена. Трябва ни една година, за да ремонтираме това трасе. В момента работим изцяло в тази посока, но в началото на следващата година ще започнем. Срокът, който е необходим, е около една година, за да ремонтираме стената. Ако чакахме тази една година, вместо тапи щяхме да имаме линейки в тунела. Така че нямаше как да изчакаме повече. Изчакахме достатъчно – през лятото, защото тогава със сигурност движението е по-голямо. Преди да започнем ремонта, извиках строителя, информирах го и му казах, че желая да се работи на две смени. Този ангажимент беше поет вчера от него. Предварително беше поставен и въпросът тогава, когато дойдат коледните и новогодишните празници, когато движението ще е още по-голямо, тунелът отново да бъде отворен. Организацията при възможната ситуация беше направена."

За АПИ министър Шишков коментира:

Иван Шишков, регионален министър: "Към този момент АПИ не е черна каса, но всички имаме съмнения дали е била черна каса. Имаме достатъчно факти, за да се съмняваме в това. Когато се създава една черна каса, отговорни за нея са политиците, които я създават. Ако от черната каса се стигне до създателите на черните каси, това е най-хубавото. Отдавна чакам да се направи истинско разследване на случилото се през годините назад – случаят с АМ „Хемус“, с раздадените аванси. Там има управители на АПИ, има служители на АПИ, които са замесени, има бивши служители на „Автомагистрали“, има бивши политици."

Иван Шишков, регионален министър: "Аз не смятам, че нито ние, нито българското общество го приемаме като зрелище. То е част от един процес, за който ние още когато се появихме като политическа сила, казахме, че ще се борим срещу корупцията и изобщо срещу всички схеми."

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