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Бъдещето на лодкостоянка „Черно море“: Напрежение между рибари и областната управа във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Напрежение във Варна между рибари и областната администрация, заради бъдещето на лодкостоянката „Черно море“ в града. Около 30 рибарски лодки може да останат без място за акостиране от средата на следващия месец. Причината е заповед за освобождаване на терена, където се намира лодкостоянката повече от 70 години. До 13 ноември най-късно рибарите трябва да освободят лодкостоянката.

Александър Тръпчев, представител на рибарско сдружение: „Обжалвахме на всичи възможни инстанции, но това не се случи. Сега има нова заповед от господин Смърков, който по време на предизборната кампания ни подкрепи, но сега опитахме да потърсим контакт, но нищо не се случва.”

От Областната управа заявиха, че години наред имотът е ползван от рибарите без правно основание и без да плащат наем.

Марио Смърков, областен управител на Варна: „Има окончателно решение на Върховния административен съд по казуса с изземването на имота, който е частна държавна собственост и това решение следва да бъде изпълнено.”

Рибарите са притеснени за прехраната си и казват, че не знаят къде ще акостират корабите си от средата на ноември.

Александър Тръпчев, представител на рибарско сдружение: „Факт е, че няма алтернатива, няма къде да отидат тези лодки, инвентарът. Това не са неща, които могат да се занесат у дома или на някой паркинг да се оставят. Това е традиция и прехрана на нашата лодкостоянка на около 40 човека.”

Според областния управител, в имота има нерегламентирана строителна дейност.

Марио Смърков, областен управител на Варна: „Това се вижда дори с просто око, тъй като има излят бетон в морето. Ползвателите имаха достатъчно възможности за диалог с областна администрация, за да уредят ползването на имота по законов ред, но това не беше направено. Все още има възможност за нормално урегулиране с ползвателите на имота.”

Рибарите отричат да е изливан бетон и твърдят, че това са панелни плоскости. И допълват, че са изпратили искане за ползване на имота, отговор обаче все още нямат.

Марио Смърков, областен управител на Варна: „На много по-ранен етап им е обяснено, че има възможност да кандидатстват, но самото кандидатстване не предоставя възможност за ползване. Това е решение, което се взема от Комисията по управление и разпореждане.“

Александър Тръпчев, представител на рибарско сдружение: „Много скоро ще има мирен протест, който твърде вероятно да ескалира.”

А намеренията са имотът да бъде предоставен под наем. За целта предстои областната управа да изготви правила, на които да отговарят кандидатите за ползване на имота.

#„Черно море“ #Областна управа #лодкостоянка #рибари #напрежение #Варна

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