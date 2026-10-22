Нова глоба срещу МЕТА: Съд в Ню Мексико я осъди да плати 25 милиарда долара

Компанията „Мета“ беше осъдена да плати 25 милиарда долара на щата Ню Мексико в дело за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Фейсбук. Глобата е най-голямата, налагана някога на технологичния гигант, посочва Асошиейтед прес.

Според решението на съда „поведението на Фейсбук е било умишлено, а ръководителите на компанията систематично са подвеждали потребителите за начина, по който функционира платформата". През август Мета постигна споразумение с почти всички американски щати, с изключение на Ню Мексико и Флорида, да плати 18 милиарда долара и да въведе по-строги мерки за защита на децата в платформите си Фейсбук и Инстаграм. Споразумението сложи край на съдебен процес за пристрастяването на тийнейджърите към социалните мрежи и сложи край на ключово дело, подготвяно в продължение на години.