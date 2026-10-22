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След акцията на ГДБОП и ДАНС в Белица: Защо беше задържан кметът Радослав Ревански?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Чете се за: 02:27 мин.
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Задържан ли е кметът на Белица и ако да – за какво? Това се питат жителите на града, след като вчера при зрелищна операция на ГДБОП и ДАНС той беше изведен с белезници от сградата на общината.

Акцията предизвика смут и недоумение сред местните, а цялото ръководство на ДПС пристигна тук, за да подкрепи Радослав Ревански. Униформените проверяваха през целия ден документация и компютърни конфигурации. Огледи и претърсвания бяха извършени както в сградата на общината, така и в дома на кмета Ревански. По неофициална информация проверката е свързана с предполагаеми нарушения при обществени поръчки, включително такива, свързани с Агенция „Пътна инфраструктура“, както и с проекти с европейско финансиране.

Радослав Ревански е кмет на Белица и заместник-председател на ДПС. Акцията се проведе при засилено полицейско присъствие. Пред сградата на общината се бяха събрали граждани и представители на ДПС, сред които и председателят на партията Делян Пеевски.

Той определи действията на властите като политическа репресия.

Делян Пеевски, председател на ДПС: „Не искам никой от вас да се страхува. Няма нищо страшно. Тези хора, те са уплашени с всичко, което правят днес. Затова ние ще бъдем доради и всеки, който репресират за нас, ще бъде ради. Както беше ЕРО или който и да било до вас.“

- „Абсурд. Това е дъното на дъното. Трагедия. Абсурдно е. Просто е срамно за България.“

- „Тези неканени гости, които са изпратени в момента в нашата община, трябва да знаят и да видят какво е било, когато господин Ревански е постъпил тук. И сега в какъв град живеем. Разликата е огромна.“

- „Ради ние сме с теб! Ради! Ради!“

Вижте още в прякото включване на Миглена Медарова

#Белица #акция #кмет #обществени поръчки #арест

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