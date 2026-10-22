Преди изборите в Сърбия: Студентите закриват кампанията си

Сръбските студенти закриват довечера кампанията си преди предизвиканите от техните протести предсрочни парламентарни избори в неделя.

Хиляди привърженици на така наречената „Студентска листа" се събраха на шествие в Белград снощи. Движението им се роди около протестите след трагедията с рухването на покрива на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при която загинаха 16 души. Две години по-късно студентите са най-голямата заплаха за управлението на президента Александър Вучич, който сега е кандидат за министър-председател. Единственото скорошно проучване сочи, че те изпреварват с малко Сръбската прогресивна партия на Вучич, въпреки че залозите са в полза на бившия президент.