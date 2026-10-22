3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен

СГС ще разгледа искането на Кристиан Николов за условно предсрочно освобождаване.

Николов изтърпява 9-годишна присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков, който загина при тежка катастрофа на Великден през 2020 година. Тогава автомобилът на Цветков беше ударен от джипа на Николов, който се движеше с висока скорост и след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. През 2023 година Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата. Сега съдът трябва да прецени дали са изпълнени законовите условия за предсрочно освобождаване.