Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с театри, докато цените растат главоломно

Държава, която се намира в доста сложна икономическа и външнополитическа ситуация, не може да си позволи да се занимава с театри. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев в „Денят започва“. Коментарът му беше по повод публичните изявления на президента Румен Радев и критиките му към политическите лидери Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите на Георгиев подобни изказвания изместват вниманието от проблемите, които пряко засягат гражданите, сред които поскъпването на стоките и горивата и несигурността преди зимата.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Смятаме, че в момента, от цялото изнервяне на ситуацията, в която се намира, Радев открива единствения изход в отклоняване на вниманието от същинските въпроси, които вълнуват хората.“

Той подчерта, че според него политическото противопоставяне не трябва да измества отговорността на институциите да предлагат решения на реалните проблеми.

„На фона на огромното отчаяние, което настава у хората, на прага на задаващата се зима, при цени, горива, магазини и стоки - всичко, което лети главоломно в посока повишаване на цените, не може правителството да се вълнува от това каква нова сцена и какъв нов спектакъл да изиграе, за да смени по някакъв начин наратива на онова, което действително вълнува хората“, коментира депутатът.

По повод действията на институциите и арестите, коментирани от представители на властта, Георгиев заяви, че не е работа на Министерския съвет да се превръща в говорител на правоохранителните и правораздавателните органи.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Това правителство стартира с анонса, че с подобен тип дела ще се занимават компетентните органи. Не е Министерският съвет, най-малкото министър-председателят, този, който трябва да става говорител на правоприлагащите и правораздавателните органи. Това казваме.“

Според Георгиев е необичайно министър-председателят да коментира по подобен начин конкретни случаи по време на заседание на Министерския съвет.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Вчера видяхме нещо абсолютно безпрецедентно - министър-председателят навръх заседанието на Министерския съвет да коментира по подобен начин, с такъв заплашителен и назидателен тон. Какво го налага в момента? Той така не коментира поскъпването на горивата. Не сме с него толкова бързо на тези теми.“

В разговора бяха засегнати и арестите в Сангурларе и Белица, както и отражението на подобни случаи върху предизборната кампания. Георгиев постави под въпрос момента, в който се случват тези събития, и заяви, че политическият дебат е изместен от въпросите за управленските приоритети.

„Може да си отговорите на въпроса защо това се случва три дни преди изборите. В момента доминиращото на терена на кампанията не е кой какво предлага и по какъв начин ще се представи като кандидат за държавен глава. Вместо кандидатите да покажат пред обществото, че са правилните за тази позиция, те се замерят с наркотрафиканти, наркодилъри, освободени от затвора и случая „Петрохан“. И виждате, че цялата кампания е това“, заяви той.

Георгиев коментира и отношенията между ГЕРБ и ДПС, след като беше попитан дали между двете формации вече няма предишната близост и сътрудничество. По думите му взаимодействието между партиите е било свързано преди всичко с постигането на стратегически цели за страната.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Нашето партньорство, както вие го наричате, е било дотолкова, доколкото е било с всички политически партии, с които се е работило върху стратегически за държавата интереси. През последната година то беше очевидно, защото резултатът от това, което правихме в Народното събрание, просто се случи - влизането в еврозоната. Преди това се работеше за Шенген.“

Той отбеляза, че политическото сътрудничество често е критикувано независимо дали води до конкретни резултати.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Когато партиите не работят заедно, въпросът е защо не го правят и къде е Народното събрание, за да взема решения в интерес на народа. Когато обаче започнат да работят върху нещо, което е важно и има определящо значение за бъдещето на държавата в дългосрочен план, пак се оказва лошо и се стигматизира. Така че ние сме работили толкова, колкото сме работили с всички останали.“

На въпрос дали ГЕРБ търси партньорство с „Прогресивна България“ и Румен Радев, той отговори, че партията е готова да бъде конструктивна по теми, свързани със стабилността и сигурността на страната.

„Те знаят по кои теми могат да разчитат на нас и по кои теми сме казали, че ще бъдем абсолютно конструктивни. Опитваме се и да го показваме. По всичко, което касае държавата да се обозначи като стабилна и сигурна в сферите на икономиката, отбраната и външната политика, с решенията, които предлагаме в Народното събрание, показваме, че ако не се съгласим, даваме достатъчно убедителна алтернатива и в случаите, в които те грешат“, заяви Георг Георгиев.

Той допълни, че възприемането на критиките на ГЕРБ като агресия или арогантност е отделен въпрос. Георгиев обясни решението на ГЕРБ да не издига кандидат за президент с оценката на партията, че в настоящата кампания не се открояват качествата, които според нея са необходими за държавния глава.

„Ние казахме, че в тази кампания не можем да разпознаем по никакъв начин нито една от характеристиките, които са важни за кандидата за президент“, посочи той.

По думите му държавният глава трябва да има ясни приоритети и да представя решения, а не да се стреми единствено към политическо одобрение от изпълнителната власт.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Държавният глава не е придатък на властта. Кандидатът не трябва да се бори единствено за това да получи потупване по рамото от министър-председателя. Както и не трябва да бъде един истеричен човек, който да се врязва във всяка една тема, независимо от това дали я има, или я няма.“

Той подчерта, че ГЕРБ ще съсредоточи усилията си върху местната политика.

„Ние казахме, че нашите избори са местните избори. ГЕРБ е партия, изградена върху присъствието в регионите и решаването на проблемите на хората“, каза депутатът.

В интервюто беше обсъдена и работата на Народното събрание, след като заседание, на което е трябвало да бъде разгледан въпрос, поставен от опозицията, не се е състояло поради липса на кворум. На въпрос защо опозицията не е обединила усилията си, за да осигури необходимия кворум и да принуди управляващите да участват в дебата, Георгиев заяви, че основната отговорност е на мнозинството.

Георг Георгиев, ПГ на ГЕРБ-СДС: „Опозицията не управлява държавата. Държавата управляват тези 131 народни представители. И когато тези 131 абдикират от това да вземат решения и да предлагат на хората обяснения за действията си, тогава не може да се търси проблемът в опозицията. Защото опозицията си е опозиция. Но управляващите са тези, които четири пъти не можаха да си съберат кворума.“

Според него липсата на кворум създава усещане за нежелание да бъдат разглеждани определени проблеми. В заключение Георгиев отново акцентира върху необходимостта политическите сили да се съсредоточат върху конкретните проблеми на гражданите, вместо върху публични конфронтации и взаимни обвинения.

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