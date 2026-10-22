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Иран атакува 7 танкера в Ормузкия проток: САЩ изтеглят дипломати от региона на Близкия изток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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Иранската Революционна гвардия съобщи, че е проследила и ударила четири кораба, превозвали нелегално петрол в северната част на Персийския залив.

Според съобщението, те са се възпламенили. Още три кораба са се сблъскали с мини западно от Ормузкия проток. Иранските военни заплашиха Съединените щати с нови удари по техни бази в Близкия изток, ако продължават да насърчават кораби да преминават през Ормузкия проток без разрешение. Заради ударите на подкрепяните от Иран хути в Йемен, Вашингтон е наредил на дипломатите си да напуснат Саудитска Арабия. Планирани са изтегляния и от други посолства в региона.

#7 танкера #САЩ #Близкия изток #дипломати #ормузки проток #Иран

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