Иран атакува 7 танкера в Ормузкия проток: САЩ изтеглят дипломати от региона на Близкия изток

Иранската Революционна гвардия съобщи, че е проследила и ударила четири кораба, превозвали нелегално петрол в северната част на Персийския залив.

Според съобщението, те са се възпламенили. Още три кораба са се сблъскали с мини западно от Ормузкия проток. Иранските военни заплашиха Съединените щати с нови удари по техни бази в Близкия изток, ако продължават да насърчават кораби да преминават през Ормузкия проток без разрешение. Заради ударите на подкрепяните от Иран хути в Йемен, Вашингтон е наредил на дипломатите си да напуснат Саудитска Арабия. Планирани са изтегляния и от други посолства в региона.