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След глобален софтуерен проблем: Редица правителствени сайтове остават офлайн

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Правителствени сайтове в Европа и в други части на света остават офлайн като предпазна мярка след разкриването вчера на уязвимости в широко използван език за програмиране.

Разработчиците на програмния език Пи Ейч Пи пуснаха в сряда спешни нови поправки за уязвимости в софтуера. Според тях те вече са били атакувани от хакери. Всички потребители бяха призовани да актуализират системите си незабавно, за да ги защитят. Но сайтовете на редица европейски правителства, държавни агенции и частни компании продължават да са свалени от интернет. Проблемите са били открити с помощта на изкуствен интелект.

#правителствени сайтове #глобален софтуерен проблем #офлайн

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