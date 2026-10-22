След глобален софтуерен проблем: Редица правителствени сайтове остават офлайн

Правителствени сайтове в Европа и в други части на света остават офлайн като предпазна мярка след разкриването вчера на уязвимости в широко използван език за програмиране.



Разработчиците на програмния език Пи Ейч Пи пуснаха в сряда спешни нови поправки за уязвимости в софтуера. Според тях те вече са били атакувани от хакери. Всички потребители бяха призовани да актуализират системите си незабавно, за да ги защитят. Но сайтовете на редица европейски правителства, държавни агенции и частни компании продължават да са свалени от интернет. Проблемите са били открити с помощта на изкуствен интелект.