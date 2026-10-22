Йоана Илиева: Мисълта ми е към Лос Анджелис, но всяко едно състезание е важно

Йоана Илиева започна по отличен начин новата кампания и спечели сребърен медал от първата за сезона Световна купа по фехтовка в Алжир. Българската спортистка сподели в студиото на „Денят започва“, че първоначално е останала разочарована от загубата във финала, но в последствие е осъзнала значимостта на постижението.

„Имайки предвид, че на последните две състезания не успях да взема медал се радвам, че успях да се върна на подиума. Бях разочарована след загубата на финала, но впоследствие осъзнах, че това е първото състезание, никой не е в най-добрата си форма, включително аз. Дано сезонът се развие добре“, сподели Илиева.

„Опитвам се този сезон да се отпусна и по време на състезанията да правя това, което правя на тренировките. Станала съм по-добра в защита, а по принцип моята играе е насочена в атака. Може би съм един от най-бързите състезатели в моя спорт“, добави спортистката.

Илиева каза също, че подготовката ѝ е насочена към главната цел – Олимпийските игри в Лос Анджелис.

„Мисълта ми е там, но всяко едно състезание е важно. В момента мисля за това как да се подготвим по най-добрия начин. Бяхме домакини на много хубав международен лагер в Панагюрище, на който имаше четири медалистки от световни първенства. Тези хора дойдоха в България, в Панагюрище, хареса им страшно много базата ни, подготовката. Почти всички се представиха страхотно след това на състезанията, така че се надяваме пак да дойдат. Това съпътства домакинството ни на Световна купа в Панагюрище през месец март. Щастлива съм, че сме домакини на такива събития. Това ми помогна много в подготовката“, каза още Илиева.

Националната състезателка категорично заяви, че най-голямата ѝ конкуренция в момента са представителките на Франция и Русия. „Хубавото е, че от тези държави искат да тренират с нас“, добави Илиева.

Заедно с нея в студиото беше и треньорът ѝ Ивайло Воденов. Той разкри, че до края на годината пред Йоана Илиева предстоят две състезания – в Египет и Франция. В началото на следващата година обаче ще започне същинската битка за най-важните надпревари за сезона.

„При нас всичко вече опира само до първото място“, категоричен е Воденов.

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