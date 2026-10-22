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Плевенски лекари реализираха интерконтинентална роботизирана операция с хирург в Шанхай и пациент в България

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Плевенски лекари реализираха интерконтинентална роботизирана операция с хирург в Шанхай и пациент в България
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Плевенски хирурзи реализираха интерконтинентална роботизирана операция с хирург в Шанхай и пациент в България Проф. д-р Добромир Димитров управлява дистанционно хирургичен робот от Китай, докато пациентът беше опериран в Плевен, на разстояние над 8000 километра.

На 20 октомври 2026 г. Медицинският университет – Плевен, Центърът за компетентност „Леонардо да Винчи“ и Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, реализираха интерконтинентална роботизирана операция с дистанционно управление на хирургичните инструменти.

Интервенцията беше извършена от ректора на Медицински университет – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров, който управляваше хирургичната система от специализирана конзола в Шанхай, Китай, докато пациентът се намираше в операционната зала в Плевен. Операцията е значима стъпка в развитието на телехирургията и демонстрира потенциала на съвременните роботизирани технологии и комуникационни системи за преодоляване на географските разстояния в медицината.

Пациентът беше опериран по повод лява ингвинална херния чрез минимално инвазивен роботизиран подход – трансабдоминална преперитонеална пластика (TAPP). Използвана беше хирургичната роботизирана система Toumai на MicroPort MedBot. От Шанхай проф. д-р Добромир Димитров извърши основните етапи на хирургичната интервенция, включително дисекцията, поставянето на хирургичното платно и зашиването на перитонеума.

През цялото време до пациента в операционната зала в Плевен беше разположен екип от специалисти, готов да поеме управлението на операцията при необходимост. В него участваха доц. д-р Мартин Караманлиев и доц. д-р Полина Маринова като хирурзи до пациента, д-р Славина Йоханова – анестезиолог, операционните сестри Виолета Динова и Жаклин Михайлова и анестезиологичната сестра Юлияна Въткова.

#Плевен #Китай # Шанхай #операция #болница

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